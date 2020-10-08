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  3. 08 Ekim 2020 14:42

İşte Ermenistan işgalinden kurtarılan Horadiz

Azerbaycan işgal altındaki topraklarından Horadiz'i işgalden kurtardı. İşgalden kurtarılan Horadiz'in görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.

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Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen bölgelerini almak için verdiği mücadeleye devam ederken Fuzuli Bölgesi'nde Horadiz kenti de işgalden kurtarıldı. İşgalden kurtarılan Horadiz'in görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

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