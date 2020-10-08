İşte Ermenistan işgalinden kurtarılan Horadiz

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen bölgelerini almak için verdiği mücadeleye devam ederken Fuzuli Bölgesi'nde Horadiz kenti de işgalden kurtarıldı. İşgalden kurtarılan Horadiz'in görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.