İşte Ermenistan işgalinden kurtarılan Horadiz

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Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen bölgelerini almak için verdiği mücadeleye devam ederken Fuzuli Bölgesi'nde Horadiz kenti de işgalden kurtarıldı. İşgalden kurtarılan Horadiz'in görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
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