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İşte karşınızda yaşayan en yaşlı kedi

İşte karşınızda yaşayan en yaşlı kedi

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Samm adındaki kedi "en yaşlı kedi" unvanını alarak Guinness Dünya Rekorları'na geçmeye hazırlanıyor.

Samm'in sahipleri halihazırda rekoru elinde tutan Poppy adlı kediden iki yaş daha büyük olduğunu keşfetmişti. Bunun üzerine kedinin sahipleri 26 yaşındaki Samm'in rekoru kırıp kırmadığını kesinleştirmek için Guinness'le iletişime geçti.

Samm'in sahibi Charly Briggs şu ifadeleri kullandı:

Guinness'e sordum ve 'Şu anda kayıtlara geçen en yaşlı kedi 24 yaşında' dediler.
 
Briggs şu ifadeleri ekledi:

'Ne? 24'ten büyük' diye düşündüm. Çıldırmış gibiydim.
 
Kedi sahibi sonrasında mutluluğunu arkadaşlarıyla şöyle paylaşmış:

'Millet, yapabilir, kazanabilir' dedim. Onlar da, 'Yürü be, kim tutar' dedi.
 
Briggs, onu 2002'de Memphis'te sahiplendiğinde Samm'in sokak kedisi olduğunu söyledi. Kedinin veterineri Samm'in 26 yaşında ve sağlıklı olduğunu doğruluyor. 

Samm'in resmen kayıtlara geçmesi için Guinness Dünya Rekorları'na kanıtlar sunuldu ve rekor şu an tescillenme aşamasında. 

Kayıtlardaki en uzun ömürlü kediyse 1967'de doğaan ve 38 yıl yaşayan Creme Puff. Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2010 edisyonuna giren Teksaslı kedi, 5 Ağustos 2005'te ölmüştü.

Kaynak: Independent Türkçe

Etiketler kedi en yaşlı kedi
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