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İşte yılın çifti: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiler

İşte yılın çifti: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiler
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ABD'de bir huzurevinde tanışarak evlenen Marjorie Fiterman (102) ve Bernie Littman (100), Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.

ABD'nin Philadelphia eyaletinde bir huzurevinde tanışan Marjorie Fiterman (102) ve Bernie Littman (100), 19 Mayıs'ta dokuz yıllık ilişkileri sonucunda evlendi. Çift, Guinness Rekorlar Kitabına ‘evlenen en yaşlı çift’ olarak geçti. Guinness’den yapılan açıklamada, “Dokuz yıllık ilişkilerinin ardından 19 Mayıs'ta dünyaevine giren çift, toplam yaşları 202 yıl ve 271 gün olan en yaşlı evlenen çift oldu” denildi.

Eski eşlerini kaybettikten sonra bir araya gelen çift, tanıştıkları huzurevinde bir düğün töreni düzenledi.

ABD'de bir huzurevinde tanışarak evlenen Marjorie Fiterman (102) ve Bernie Littman (100), Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.

ABD'de bir huzurevinde tanışarak evlenen Marjorie Fiterman (102) ve Bernie Littman (100), Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.

DHA

Etiketler abd huzurevi evlenen en yaşlı çift
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