İsveç Prensesi yaşamını yitirdi

İsveç Kraliyet Sarayı, İsveç Prensesi Birgitta'nın 87 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsveç Kralı Carl XVI Gustaf'ın ikinci kız kardeşi ve Hohenzollern Prensi Johann Georg'un dul eşi olan Birgitta 87 yaşında yaşamını yitirdi.

İsveç Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Prenses Birgitta, Hohenzollern Prensi Johann Georg'un (1932–2016) dul eşiydi ve daha sonra uzun süre yurtdışında yaşadı. Prenses, ailelere üç çocuk bıraktı.''

Kral, "Kız kardeşim, benim ve ailem tarafından çok özlenecek renkli ve açık sözlü bir insandı" diye yazdı.