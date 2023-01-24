İsveçli Bakan: Türkiye ile NATO anlaşmasını yerine getirdik

İsveç Dışişleri Bakanı, provokatif eylemi gözardı ederek askeri ittifaka katılma sürecini değerlendirdi

İsveç, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması provokasyonuna çevrilen dikkatleri dağıtmaya çalışıyor.

Ülkenin Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinde bir taraftan ifade özgürlüğü olduğunu söylerken, diğer taraftan böyle bir eylemin yanında olmadıklarını belirtmişti.

"Anlaşmanın tüm bölümlerini yerine getirdik"

Son olarak Billström'ün gündeminde, Avrupa Parlamentosu'nun dışişleri komitesiyle yaptığı oturum sırasında ülkesinin NATO'ya üyelik süreci vardı. Türkiye ile Madrid mutabakatına işaret eden Billström, şöyle dedi:

Anlaşmanın tüm bölümlerini yerine getirdik ve uygulamaya devam edeceğiz.

Billström: Yakında ittifakın üyesi olmayı umuyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı, ülkesinin "yakında" askeri ittifakın bir üyesi olmasını umduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında geçen yıl üçlü mutabakat muhtırası imzalandı. Anlaşma kapsamında, özellikle Stockholm yönetiminin iadesi istenen isimler konusunda adım atması gerekiyor.

Bloomberg: Erdoğan desteklemeyi reddetti

İsveç'te Kur'an'ın yakılması, halihazırda Ankara-Stockholm hattında yaşanan gerilimi daha da tırmandırdı.

Haberi aktaran Bloomberg, Tobias Billström'ün açıklamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne katılma hedefini desteklemeyi reddetmesinin ardından geldiğine dikkati çekti.