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İsveç'te camiye çirkin saldırı: Bahçeye domuz leşi bıraktılar

İsveç'te camiye çirkin saldırı: Bahçeye domuz leşi bıraktılar
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İsveç'in Skövde kentinde bir caminin bahçesine gece yarısı domuz leşi bırakıldığı bildirildi. Skövde Polisi, internet sitesinde yaptığı açıklamada olayı duyurdu.

İsveç'te bir caminin bahçesine domuz ölüsü bırakıldığı bildirildi.

İsveç'in Skövde kentinde emniyetin internet sayfasında yapılan açıklamada, gece yarısı Skövde'deki bir caminin bahçesine domuz ölüsü bırakıldığı duyuruldu.

İsveç'te nüfus oranına göre 2024 yılında en fazla nefret suçunun işlendiği kentin Skövde olduğu kaydedilirken olayla ilgili olarak, etnik grubu kışkırtmaktan ve nefret suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz günde Fransa'da benzer ırkçı saldırı gerçekleşmişti. Fransa'da Koba Camisi'nin duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazılmış olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Etiketler İsveç cami saldırı
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