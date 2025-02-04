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İsveç'te okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

İsveç'te okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
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İsveç’in Örebro kentinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsveç polisi, Stockholm'ün yaklaşık 200 kilometre batısındaki Örebro kentindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendiğini ve 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Yetkililer, bölge sakinlerine okul çevresinden uzak durmaları çağrısında bulunurken, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, yetkililerle yakın temas halinde olduklarını ve olayla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

İsveç’in Örebro kentinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

"Kendi hayatınızdan korkarak bir sınıfa hapsolmak, hiç kimsenin yaşamaması gereken bir kabus"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, saldırının ardından yaptığı açıklamada, İsveç için acı bir gün olduğunu belirterek, "Düşüncelerim olaydan etkilenenler ve onların yakınlarıyla birlikte. Kendi hayatınızdan korkarak bir sınıfa hapsolmak, hiç kimsenin yaşamaması gereken bir kabus. Operasyon halen devam ediyor ve kamuoyunun polisten gelen bilgileri takip etmesi önemli" dedi.

Sıraların altına saklandılar

Saldırı sırasında bir sınıfta bulunan öğrencilerin silah seslerini duymalarının ardından sıraların altına saklandığı ve sınıftaki alarmın devreye girdiği görüldü. Öğrenciler, paylaştıkları görüntünün üzerine "Hiçbir şey bilmiyoruz, bir saattir burada oturuyoruz Örebro" ifadesini yazdı.

İsveç Ulusal Suç Önleme Konseyi'ne göre, 2010-2022 yılları arasında okullarda meydana gelen 7 ölümcül şiddet olayında 10 kişi hayatını kaybetti.

İsveç’in Örebro kentinde bir okula düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı.

DHA/İHA

Etiketler İsveç okul silahlı saldırı
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