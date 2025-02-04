İsveç'te okula silahlı saldırı: Yaralılar var
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İsveç’in Örebro kentinde bir okula düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı.
İsveç polisi, Stockholm'ün yaklaşık 200 kilometre batısındaki Örebro kentindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendiğini ve 5 kişinin vurulduğunu belirtti. Yetkililer, bölge sakinlerine okul çevresinden uzak durmaları çağrısında bulunurken, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.
İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, yetkililerle yakın temas halinde olduklarını ve olayla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.
DHA
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