  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsveç'te terör saldırısı: 8 yaralı

İsveç'te terör saldırısı: 8 yaralı

İsveç'te terör saldırısı: 8 yaralı

 İsveç'te meydana gelen bıçaklı saldırı sonucunda 8 kişi yaralanırken polis, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.

İsveç’in güneyinde bulunan Vetlanda kentinin merkezi Bangrdsgatan’da bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu bildirildi. Polis, saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirirken, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu ve gözaltına alındığı bildirildi.

Görgü tanıkları, saldırganın çevredekilere balta ile saldırdığını öne sürdü. 

Etiketler isveç saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte son 3 ayın 16 seçim anketinin ortalaması
İşte son 3 ayın 16 seçim anketinin ortalaması
Enflasyon rakamları sonrası dolar, euro ve altında son durum
Enflasyon rakamları sonrası dolar, euro ve altında son durum
5 ilde kırmızı alarm! 15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor?
5 ilde kırmızı alarm! 15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor?
Bakanlık'tan gece yarısı genelgesi! Çalışma saatleri yine değişti
Bakanlık'tan gece yarısı genelgesi! Çalışma saatleri yine değişti
Koşun koşun dedikodunun kralı var: Sosyetede mide bulandıran iddia!
Koşun koşun dedikodunun kralı var: Sosyetede mide bulandıran iddia!