İsveç'te Ukraynalı kadın mültecilerin şort giymesi yasaklandı

İsveç'teki göçmen merkezi Afgan ve Suriyeli erkeklerin "kışkırtılmasını" önlemek için Ukraynalı kadın mültecilerin şort giymesini yasakladı.

İsveç'in güneyindeki bulunan bir sığınma kampında Ukraynalı kadın mültecilerin kısa bluz, mini etek ve şort giymelerinin yasaklandığı belirtildi. Yetkililer, söz konusu kararın göçmen merkezinde kalan Afgan, Iraklı ve Suriyeli erkek mültecilerin kışkırtılmasını önlemek için alındığını açıkladı. İnsan hakları aktivisteri ise duruma tepki gösterdi.

Ukrayna'daki çatışmadan önce, İsveç'e gelen mültecilerin çoğunluğunu Afganlar, Suriyeliler ve Iraklı erkekler oluşturuyordu. İsveç Radyosu'nun bildirdiğine göre, bu nedenle ülkenin güneyindeki Blekinge İlçesindeki Olofström kasabasındaki göçmen merkezine dönüştürülen Galaxen Otel'de yaşayan Ukraynalı kadın sığınmacılar katı bir kıyafet kuralına tabi tutuldu.

Habere göre, Ukraynalı kadın mültecilerden, karın bölgesini gösteren bluzlar, mini etek ve şort giymemeleri istendi. Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada, aynı otelde yaşayan “başka kültürlerden erkekleri kışkırtabileceği” belirtildi.



Karara tepki gösterildi

Bu önlem görünüşte kadınları korumak için tasarlanmış olsa da, insan hakları aktivisti Gitana Bengtsson, kıyafet yönetmeliğini şiddetle eleştirdi.

Bengtssoni. “Ukraynalı kadınlar buradaki İsveç’teki kadınlar gibi giyiniyor. Fahişe gibi görünmüyorlar. Otel müdürü, onur kırıcı bir şekilde vücut kısımlarını gösteren açık kıyafetler giymemeleri gerektiğini söyledi” diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna’ya saldırmasından bu yana milyonlarca Ukraynalı doğuya doğru Rusya'ya ve batıya doğru Avrupa'ya seyahat ederek ülkeyi terk etti.

İsveç, Göç Kurulu'na göre, 37 binden fazla Ukraynalı İsveç'te sığınma talebinde bulundu. Çatışmadan önce, İskandinav ülkesine sığınan sığınmacılar, çoğunlukla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan gelen Müslümanlardı ve en büyük grupları Afganlar, Suriyeliler ve Iraklılar oluşturuyordu.