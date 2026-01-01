İsviçre'de kayak merkezinde büyük patlama: Çok sayıda can kaybı var

İsvirçre'nin Crans-Montana kayak merkezi kasabasında gelen patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsviçre polisi, kayak merkezi kasabası Crans Montana'da "Le Constellation" adlı barda patlama meydana geldiğini duyurdu.

Polis sözcüsü, 300 kişi kapasiteli eğlence mekanında yılbaşı gecesi meydana gelen patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi

Polis tarafından yapılan açıklamada, bölgenin tamamen güvenlik çemberine alındığı ve Crans-Montana hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edildiği, patlamanın nedeninin ise henüz netlik kazanmadığı ifade edildi. Patlamanın meydana geldiği sırada barda 100'den fazla kişinin bulunduğunu iddia edildi.

İHA