İsviçre'den ABD'ye soğuk duş: Keşif uçuşu talebi reddedildi

İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti.

İsviçre Federal Konseyi, İran'daki saldırılara ilişkin ABD'den gelen 2 keşif uçuşu talebini ‘tarafsızlık yasası’ gereğince reddettiğini bildirdi. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Federal Konsey'in, ABD askeri uçakları için çeşitli üslere yönelik uçuş talepleri hakkında karar aldığı vurgulandı. Açıklamada, “ABD'nin, İran'daki savaşla ilgili 2 talebi reddedilirken, bir bakım uçuşu ve nakliye uçakları için yapılan iki üstten uçuş talebi onaylandı” ifadelerine yer verildi.

ABD ile İsrail'in İran'ı hedef almaya başladığı 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'da şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedilen açıklamada, saldırıların sürdüğü ABD, İsrail ve İran arasındaki ilişkilerle ilgili ‘tarafsızlık hukukunun’ uygulandığına dikkat çekildi. Federal Konsey'in gelecekteki başvurular için kriterler belirlediğinin altı çizilerek, “Çatışmayla açıkça ilgisi olmayan gelecekteki talepler onaylanacak. Ancak bu tür uçuş talepleri, normal operasyonların ötesine geçiyorsa ve bu uçuşların amacı belirlenemiyorsa reddedilecek. Yaralıların taşınması da dahil insani ve tıbbi amaçlı uçuşlara ilişkin talepler onaylanacak” denildi.

Açıklamada, ABD'nin, açıkça belirlenmiş devlet uçakları için yıllık izin uygulamasına devam edildiği aktarılarak, özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmada askeri destek teşkil edecek devlet uçuşlarının bu kapsamın dışında tutulduğu bildirildi.

DHA