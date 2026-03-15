İsviçre'den ABD'ye soğuk duş: Keşif uçuşu talebi reddedildi

İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti.

İsviçre Federal Konseyi, İran'daki saldırılara ilişkin ABD'den gelen 2 keşif uçuşu talebini ‘tarafsızlık yasası’ gereğince reddettiğini bildirdi. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Federal Konsey'in, ABD askeri uçakları için çeşitli üslere yönelik uçuş talepleri hakkında karar aldığı vurgulandı. Açıklamada, “ABD'nin, İran'daki savaşla ilgili 2 talebi reddedilirken, bir bakım uçuşu ve nakliye uçakları için yapılan iki üstten uçuş talebi onaylandı” ifadelerine yer verildi.

ABD ile İsrail'in İran'ı hedef almaya başladığı 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'da şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedilen açıklamada, saldırıların sürdüğü ABD, İsrail ve İran arasındaki ilişkilerle ilgili ‘tarafsızlık hukukunun’ uygulandığına dikkat çekildi. Federal Konsey'in gelecekteki başvurular için kriterler belirlediğinin altı çizilerek, “Çatışmayla açıkça ilgisi olmayan gelecekteki talepler onaylanacak. Ancak bu tür uçuş talepleri, normal operasyonların ötesine geçiyorsa ve bu uçuşların amacı belirlenemiyorsa reddedilecek. Yaralıların taşınması da dahil insani ve tıbbi amaçlı uçuşlara ilişkin talepler onaylanacak” denildi.

Açıklamada, ABD'nin, açıkça belirlenmiş devlet uçakları için yıllık izin uygulamasına devam edildiği aktarılarak, özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmada askeri destek teşkil edecek devlet uçuşlarının bu kapsamın dışında tutulduğu bildirildi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Polisten kaçarken belediye çalışanına çarpan trafik canavarı belediye başkanının oğlu çıktı!
Polisten kaçarken belediye çalışanına çarpan trafik canavarı belediye başkanının oğlu çıktı!
Tatil planı yapanlara kötü haber! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu
Tatil planı yapanlara kötü haber! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu
Kocaelispor-Konyaspor maçında kıyamet koptu, Selçuk İnan tüm kulübeyi soyunma odasına gönderdi
Kocaelispor-Konyaspor maçında kıyamet koptu, Selçuk İnan tüm kulübeyi soyunma odasına gönderdi
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada
Gazze'yi İsrail'in saldırıları yetmezmiş gibi iimdi de kum fırtınası vurdu!
Gazze'yi İsrail'in saldırıları yetmezmiş gibi iimdi de kum fırtınası vurdu!
Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı
Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı
Fatih Altaylı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ölmeden önce hastanedeki son isteğini açıkladı
Fatih Altaylı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ölmeden önce hastanedeki son isteğini açıkladı
19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor!
19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü filozof Habermas hayatını kaybetti Ünlü filozof Habermas hayatını kaybetti Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada Genç futbolcu Baran Alp Vardar kansere yenik düştü Genç futbolcu Baran Alp Vardar kansere yenik düştü ABD basınının ''İsrail'' iddiası gündeme bomba gibi düştü ABD basınının ''İsrail'' iddiası gündeme bomba gibi düştü Fahri müfettiş önce darbetti, sonra arakasından ceza gönderdi! Fahri müfettiş önce darbetti, sonra arakasından ceza gönderdi! İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek! İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek! İstanbul'da cuma namazından çıkan muhtara kanlı pusu İstanbul'da cuma namazından çıkan muhtara kanlı pusu İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ''11 Eylül benzeri bir olay planlanıyor'' İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ''11 Eylül benzeri bir olay planlanıyor'' İsrail, Lübnan'da ölüm saçmaya devam ediyor: Can kaybı 800'ü aştı İsrail, Lübnan'da ölüm saçmaya devam ediyor: Can kaybı 800'ü aştı
Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı İstanbul'da dehşet anları: Ellerini ve ayaklarını bantlayıp işkence ettiler! İstanbul'da dehşet anları: Ellerini ve ayaklarını bantlayıp işkence ettiler! 19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! 19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Bakan Göktaş duyurdu: Mart ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı Bakan Göktaş duyurdu: Mart ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı Trump: ''İran anlaşma yapmak istiyor ama...'' Trump: ''İran anlaşma yapmak istiyor ama...'' Okulda Atatürk'e hakaret eden öğretmen tutuklandı Okulda Atatürk'e hakaret eden öğretmen tutuklandı Ayşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdi Ayşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdi ''Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu: Yarım metre kar yağdı! ''Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu: Yarım metre kar yağdı! Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor! Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor!