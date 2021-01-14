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  3. 14 Ocak 2021 19:20

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, kalp problemi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı
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İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin kalp problemi sebebiyle Monaco’da hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Berlusconi'nin kişisel doktoru Alberto Zangrillo tarafından yapılan açıklamada, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin kalp sorunları nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Zangrillo, 2016'da aort kapağı değiştirilen 84 yaşındaki Berlusconi'nin "aritmik bir kalp sorunu" olduğunu söyledi.

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