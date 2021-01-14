İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin kalp problemi sebebiyle Monaco’da hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Berlusconi'nin kişisel doktoru Alberto Zangrillo tarafından yapılan açıklamada, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin kalp sorunları nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Zangrillo, 2016'da aort kapağı değiştirilen 84 yaşındaki Berlusconi'nin "aritmik bir kalp sorunu" olduğunu söyledi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol