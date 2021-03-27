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İtalya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Adriyatik Denizi'nin İtalya açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremin merkez üssü, İtalya'nın Vieste ilçesine 68 kilometre olarak açıklandı.

Adriyatik Denizi'nde bugün yerel saatle 14.47'de bir deprem meydana geldi.

5.9 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, İtalya'nın Vieste ilçesine 68 kilometre mesafede. Yerin iki kilometre altında gerçekleşen depremin, Adriyatik'in diğer kıyısındaki Hırvatistan'a uzaklığı ise, 120 kilometre.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, deprem İtalya ve Hırvatistan'ın yanı sıra Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Yunanistan ve Slovenya gibi ülkelerde de hissedildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak verdi.

Etiketler italya deprem adriyatik denizi
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