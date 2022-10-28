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İtalya'da enflasyon 38 yılın zirvesini gördü

İtalya'da enflasyon 38 yılın zirvesini gördü
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İtalya'da Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), enflasyon rakamlarını açıkladı. Ülkede enflasyon 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye geldi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), fiyat artışlarına ilişkin Ekim ayı öncü verilerini açıkladı.

İtalya'da Eylül ayında yüzde 8,9 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış sebebiyle ekim ayında 11,9'a yükseldi.

Bu İtalyan basınındaki bilgilere göre 1984'ten bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu.

Aylık bazda artışın yüzde 3,5 olduğu kaydedildi.

ISTAT açıklamasında, fiyatlardaki yükselişin enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığı belirtildi.

Öncü verilere göre, gıda ve ev eşyalarının da içerisinde yer aldığı enflasyon sepeti ekimde yıllık bazda yüzde 10,9'dan 12,7'ye çıktı.

Etiketler italya enflasyon
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