İtalya'da fırıncılar ayaklandı: ''Ekmekçiliğin ölümü...''

İtalya'da dengesiz artan fiyatlar ekmek üretici tarafından protesto edildi. Halka bedava ekmek dağıtan fırıncılar, tabutla gösteri yaparak sektörün öldüğünü ilan ederken "şimdi yiyebileceğiniz son ekmek" dedi.

İtalya'da hükümetin enerji krizine karşı destek için milyarlarca euro tahsis etmesine rağmen elektrik faturalarında bu aydan itibaren yüzde 59 artış olacağı açıklandı.

FIRINCILARDAN TABUTLU GÖSTERİ

Ülkenin en büyük kentlerinden Napoli’de Perşembe günü enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışa karşıt protesto düzenlendi.

Faturalardaki artışın ekmek fiyatlarına yansımasından şikayet eden fırıncılar kent merkezindeki Plebiscito Meydanı’nda halka bedava ekmek dağıttı.

Fırıncılar, ‘’Bugün ekmeği ücretsiz veriyoruz ama yiyebileceğiniz son ekmek bu, çünkü iş yerlerimizi kapatmak zorunda kalacağız’’ dedi ve sektörün ‘’ölümünü’’ temsili bir tabutla protesto etti.

Napoli, İtalya genelinde ekmek fiyatlarının en düşük olduğu şehirlerdendi. Kentte birkaç ay önce ekmek fiyatları kilogram başına 2 eurodan başlarken dünkü gösteride fırıncılar, destek alamazlarsa ekmeğin kilogram fiyatının 5-6 euroya yükselebileceğini belirtti.

Göstericilerden Antonio Rescigno da, ‘’Bu faturalar ve hammadde fiyatlarındaki artışla ekmeğin fiyatını birçok insan için erişilemez hale getirmek zorunda kalacağız, ekmek lüks gıda haline gelecek’’ dedi.

"YÜZDE YÜZÜ AŞARDI"

Ulusal enerji ve enerji hatları düzenleme kurumu Arera’dan dün yapılan açıklamada, yapılan tüm müdahalelere rağmen elektrik faturalarının ‘’görülmemiş fiyatlara’’ ulaşacağı belirtildi.

Arera, hükümetin ve kurumun çabaları olmasaydı elektrik faturalarında artış oranının yüzde 100’ü aşmış olacağını duyurdu.



İtalya’da Başbakan Mario Draghi yönetimindeki hükümet bu yıl içinde, enerji fiyatlarındaki artışın faturalara yansımasını hafifletmek için toplamda 66 milyar euro’luk paketler hazırlamıştı. 25 Eylül’deki genel seçimlerin ardından gelecek haftalarda iktidarı devralacak yeni hükümetin ilk ele alacağı politikalar arasında enerji başlığının da yer alması bekleniyor.

Ulusal İstatistik Kurumu’nun (ISTAT) verilerine göre Eylül ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 9’a yaklaştı. ISTAT, market alışverişi hesabında kullanılan ürünlerin fiyatlarında da geçen yıla göre ortalama yüzde 11,1 artış görüldüğünü, bunun 1983’ten bu yana rekor teşkil ettiğini açıkladı.

AB’YE BİRLİK ÇAĞRISI

Avrupa Birliği enerji bakanları enerji fiyatları konusunda dün olağanüstü bir toplantı yaptı. Bu toplantı öncesi de İtalya’dan AB’ye, enerji krizine birlik içinde çözüm aranması çağrısı geldi.

İtalya, başta Rusya’dan alınan gaza tavan fiyatı getirilmesi gibi bir dizi politikada AB ülkelerinin birlik içinde hareket etmesini talep ediyor.

Hem şimdiki Başbakan Mario Draghi’den hem de birkaç haftaya bu koltuğu devralması beklenen İtalya’nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni’den AB’ye yönelik açıklamalar geldi.

Draghi, Almanya’nın adını anmasa da bu ülkeyi kast ettiği anlaşılan bir mesajla, ‘’Enerji krizi Avrupa'nın; hane halkları ve işletmeler için maliyetleri azaltacak, üretici ve ithalatçıların sıra dışı kârlarını sınırlayacak, iç pazarda tehlikeli ve haksız çarpıklıkları önleyecek ve acil durum karşısında Avrupa'yı bir kez daha bir arada tutacak bir yanıt vermesini gerektirmektedir. Çağımızın ortak tehditleri karşısında, ulusal bütçelerimizdeki müsaitliğe göre bölünemeyiz’’ dedi.

Draghi, "Ukrayna'yı desteklemek yaptığımız gibi, önümüzdeki Avrupa Konseylerinde de birlik, kararlılık ve dayanışma içinde olduğumuzu göstermeliyiz’’ diye ekledi.

Giorgia Meloni de, ‘’Enerji krizinin yarattığı büyük zorluk karşısında, işletmelerin ve hane halklarının korunması için Avrupa'nın acil bir müdahalede bulunması gerekli’’ dedi ve ortak bir strateji sunulmazsa mali açıdan daha avantajlı görünen üye ülkelerin bile tek başlarına etkili ve uzun vadeli çözümler bulamayacağını vurguladı.