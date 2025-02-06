İtalya'da helikopter kazası: 3 ölü

Cumhurbaşkanlığı'ndan eşit vatandaşlık açıklaması: ''Tam bir hile!''

Antalya'da ''doğal'' hasat başladı: Kendi kendine yetişiyor, tüm dünyaya ihraç ediliyor

Hatay'da asrın felaketinin 2'nci yıldönümünde acı kalabalık...

Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi nikahlı eşi ortaya çıktı

Soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ?

İddialı dizi reytinglere yenildi, erken final tarihi belli oldu

ABD sokakları karıştı; binlerce kişi Trump'ı ve Elon Musk'ı Gazze için protesto etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

Türkiye'deki peş peşe ölümler sonrası uzmanlardan hayati uyarı!

Özel'in İmamoğlu ve Yavaş görüşmelerinin ayrıntıları belli oldu

Ünlü çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı EYT'yi kaçıranların emeklilik tarihini hesapladı

Asrın felaketinde enkazın altında kalmıştı... Bir mucize gerçekleşti

Depremde kızını kaybetmişti canlı yayında böyle isyan etti

Sıla bebek için ifadeye çağrılmıştı... Gülben Ergen'den sürpriz karar!

Galatasaray Lemina transferinin maliyetini ve sözleşme detaylarını açıkladı

Yoğun kar yağışı Türkiye'nin dev gölünü yuttu

MHP lideri Bahçeli, hastaneye kaldırıldı

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'deki Benfica macerası her an bitebilir...

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır suçlama

Türkiye'nin nüfusu açıklandı! İşte nüfusun en çok arttığı ve düştüğü illerimiz