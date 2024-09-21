İtalya'da OHAL ilanı: 2.500 Kişi tahliye edildi

İtalya'nın Emilia-Romagna ile doğudaki Marche bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 2.500 kişi tahliye edilirken ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Orta Avrupa'da can ve mal kayıplarına yol açan "Boris" fırtınasının etkisinin görüldüğü ve sel felaketlerinin meydana geldiği Emilia-Romagna Bölgesi'nin yaralarını sarmak üzere ilk adımı attı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah toplanan Bakanlar Kurulu, hafta içinde aldığı yoğun yağışlar neticesinde farklı noktalarda su baskınlarına maruz kalan Emilia-Romagna ve Marche Bölgesi’nde olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, 20 milyon euroluk kaynak da tahsis etti.

Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, Bakanlar Kurulunun aldığı OHAL kararının selden en çok etkilenen Emilia-Romagna Bölgesi’ndeki Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli, Cesena ve Rimini kentleri ile Marche Bölgesi'ni kapsadığını belirtti.

'BURADA DURUM DRAMATİK'

Diğer yandan basında çıkan haberlerde, seller nedeniyle her iki bölgede evlerinden tahliye edilenlerin sayısının da 2 bin 500'ü bulduğu belirtildi.

İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) de Emilia-Romagna Bölgesi'ndeki tarım arazilerinin selden etkilendiği ve buradaki durumun "dramatik" olduğunu bildirdi. Ravenna yakınlarındaki Bagnacavallo'da 2 kişinin kaybolduğuna yönelik haberler ise Ravenna Valisi Castrese De Rosa tarafından yalanlandı. Vali, şu ana kadar herhangi bir kayıp olmadığını açıkladı.

Emilia-Romagna Bölgesi’nde Mayıs 2023'te yaşanan sel felaketlerinde en az 15 kişi yaşamını yitirmişti.

AA