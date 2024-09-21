  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İtalya'da OHAL ilanı: 2.500 Kişi tahliye edildi

İtalya'da OHAL ilanı: 2.500 Kişi tahliye edildi

İtalya'da OHAL ilanı: 2.500 Kişi tahliye edildi
Güncelleme:

İtalya'nın Emilia-Romagna ile doğudaki Marche bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 2.500 kişi tahliye edilirken ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Orta Avrupa'da can ve mal kayıplarına yol açan "Boris" fırtınasının etkisinin görüldüğü ve sel felaketlerinin meydana geldiği Emilia-Romagna Bölgesi'nin yaralarını sarmak üzere ilk adımı attı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah toplanan Bakanlar Kurulu, hafta içinde aldığı yoğun yağışlar neticesinde farklı noktalarda su baskınlarına maruz kalan Emilia-Romagna ve Marche Bölgesi’nde olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, 20 milyon euroluk kaynak da tahsis etti.

Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, Bakanlar Kurulunun aldığı OHAL kararının selden en çok etkilenen Emilia-Romagna Bölgesi’ndeki Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli, Cesena ve Rimini kentleri ile Marche Bölgesi'ni kapsadığını belirtti.

'BURADA DURUM DRAMATİK'

Diğer yandan basında çıkan haberlerde, seller nedeniyle her iki bölgede evlerinden tahliye edilenlerin sayısının da 2 bin 500'ü bulduğu belirtildi.

İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) de Emilia-Romagna Bölgesi'ndeki tarım arazilerinin selden etkilendiği ve buradaki durumun "dramatik" olduğunu bildirdi. Ravenna yakınlarındaki Bagnacavallo'da 2 kişinin kaybolduğuna yönelik haberler ise Ravenna Valisi Castrese De Rosa tarafından yalanlandı. Vali, şu ana kadar herhangi bir kayıp olmadığını açıkladı.

Emilia-Romagna Bölgesi’nde Mayıs 2023'te yaşanan sel felaketlerinde en az 15 kişi yaşamını yitirmişti.

AA

Etiketler italya İtalya OHAL İtalya sel İtalya sel felaketi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İrem Derici'den samimi itiraf: Et ete deyince... İrem Derici'den samimi itiraf: Et ete deyince... Prof. Dr. Alpay Azap uyardı: Yeni virüs Türkiye'ye geliyor... Belirtileri belli oldu Prof. Dr. Alpay Azap uyardı: Yeni virüs Türkiye'ye geliyor... Belirtileri belli oldu Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere yapılandırma geliyor Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere yapılandırma geliyor CHP lideri Özel'den ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganına tepki: ''Alın götürün kenara'' CHP lideri Özel'den ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganına tepki: ''Alın götürün kenara'' Narin cinayetinde kritik gelişme: Katili itiraf etti Narin cinayetinde kritik gelişme: Katili itiraf etti İstanbul'un göbeğinde rezalet: 2 erkek sokak ortasında ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde rezalet: 2 erkek sokak ortasında ilişkiye girdi Ormanın hayaleti Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi Ormanın hayaleti Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu Araç satışında İBAN'a havale yaparken dikkat: Dolandırıcılar iş başında Araç satışında İBAN'a havale yaparken dikkat: Dolandırıcılar iş başında Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı kamerada Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı kamerada
Bir vahşet daha: Kayıp olarak aranıyordu cesedi kuyudan çıktı Bir vahşet daha: Kayıp olarak aranıyordu cesedi kuyudan çıktı Ev almak isteyenler dikkat: ''Fiyatlar artabilir, elinizi çabuk tutun'' Ev almak isteyenler dikkat: ''Fiyatlar artabilir, elinizi çabuk tutun'' Cinayet zanlısından şoke eden ifade: ''2 polis ve 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim'' Cinayet zanlısından şoke eden ifade: ''2 polis ve 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim'' Cübbeli Ahmet'e saldırı davasında yeni gelişme Cübbeli Ahmet'e saldırı davasında yeni gelişme Sağlık devinden 3'üncü kez iflas başvurusu Sağlık devinden 3'üncü kez iflas başvurusu EYT'den emekli olup EYT'yi eleştiren Bilal Erdoğan'a çok sert tepki EYT'den emekli olup EYT'yi eleştiren Bilal Erdoğan'a çok sert tepki Evde rakı yapanlara kötü haber: Alkol satışına yeni kural getirildi Evde rakı yapanlara kötü haber: Alkol satışına yeni kural getirildi Alzheimerı tetikleyen 2 basit davranış belirlendi Alzheimerı tetikleyen 2 basit davranış belirlendi Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü... Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü... Yolcu uçağında acil iniş yaptıran iğrenç olay Yolcu uçağında acil iniş yaptıran iğrenç olay