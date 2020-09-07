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  3. 07 Eylül 2020 19:53

İtalya'da son 24 saatte 1108 yeni vaka tespit edildi

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte 1108 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

İtalya'da son 24 saatte 1108 yeni vaka tespit edildi
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Sağlık Bakanlığının paylaştığı veriler, son dönemde 4 Eylül'de 1733 ile zirve yapan günlük vaka sayısında düşüş trendinin üst üste üçüncü günde de devam ettiğini gösterdi.

Son 24 saatte açıklanan 1108 vakayla ülke genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısı 278 bin 784 oldu.

Son haftalarda yeni vaka sayılarındaki artışın etkisiyle aktif Kovid-19 hasta sayısı 32 bin 993’e çıktı.
İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 12 artarak 35 bin 553 oldu.

Bu arada, Kovid-19 tanısı konulan ve Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde tedavi gören eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Ülkenin kuzeyindeki özerk yönetim Alto-Adige bölgesinde eğitim öğretim yılı başladı. Yaklaşık 92 bin öğrenci 6 ay aradan sonra alınan önlemler eşliğinde okula geri döndü.

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italya , koronavirüs , korona
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