  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 01 Şubat 2021 21:59

İtalya'da son 24 saatte 329 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 329 artış göstererek 88 bin 845 oldu.

İtalya'da son 24 saatte 329 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
A+ A-

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 447 bin 589'a geriledi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 329 artarak 88 bin 845'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 13 bin 975 artarak 2 milyon 24 bin 523'e çıktı. 

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 991 bin 701 oldu. Bunların 648 bin 640’ının ikinci dozu alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

italya , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM