İtalya'da son 24 saatte 329 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

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Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 447 bin 589'a geriledi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 329 artarak 88 bin 845'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 13 bin 975 artarak 2 milyon 24 bin 523'e çıktı.
Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 991 bin 701 oldu. Bunların 648 bin 640’ının ikinci dozu alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.
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