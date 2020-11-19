İtalya'da son 24 saatte 653 kişi koronavirüsten öldü

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 36 bin 176 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 308 bin 528 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 761 bin 671'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 712'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 653 artarak, 47 bin 870'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 17 bin 20 artarak 498 bin 987 oldu.

Bu arada, İtalya Ulusal Tabipler Birliği'den (FNOMCEO) yapılan açıklamada, salgınla mücadelede ölen doktor sayısının 201 olduğu belirtildi.



Öte yandan, Başbakan Giuseppe Conte de katıldığı bir toplantıda, aldıkları önlemlerin ilk olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını ancak yine de Noel Bayramı’nı bu yıl dikkatli şekilde geçirmeleri gerektiğini söyledi.

MALTA

Malta Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında bugün 140 yeni vaka tespit edildiğini, böylece salgının başından beri toplam vaka sayısının 8 bin 560'ı bulduğunu duyurdu.

Ülkede 70 yaşlarındaki iki Kovid-19 hastasının daha hayatını kaybetmesiyle salgın başından beri ölenlerin sayısı 106'ya çıktı.