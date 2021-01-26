İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 541 kişi hayatını kaybetti

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Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 482 bin 417'ye geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 541 artarak, 86 bin 422'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 256 artarak, 1 milyon 917 bin 117'ye ulaştı.
Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 490 bin 821 oldu. Bunların 195 bin 350'sinin ikinci dozu aldığı bilgisi paylaşıldı.
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