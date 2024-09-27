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İtalya'da ''yaramaz öğrenciler'' sınıfta kalacak

İtalya'da ''yaramaz öğrenciler'' sınıfta kalacak
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İtalya'da son zamanlarda öğretmenlere yönelik saldırganlığın artması üzerine, öğrencilere ''davranış notu'' uygulaması getiren bir eğitim yasası getirilmesi planlanıyor.

İtalya'da öğretmenlere yönelik saldırganlığın artması üzerine kötü davranışlar sergileyen öğrencilerin sınıfta bırakılmasına yönelik bir tedbir yeniden yürürlüğe girdi.

İtalyan lider Benito Mussolini'nin faşist hükümeti tarafından 1924 yılında ilk kez uygulamaya konulan bir tedbire benzeyen "davranış notu" uygulaması, çarşamba günü parlamentoda onaylanan bir eğitim yasasının parçası olarak uygulanacak.

Bu yasayla birlikte okullara, öğrencileri sadece davranışlarına dayanarak başarısız sayma yetkisi veriliyor.

SINIF TEKRARI ZORUNLU OLACAK

Davranış notunda 10 üzerinden beş veya daha az puan alan ortaokul ve lise öğrencileri sınıfta kalacak ve akademik standartları yeterli olsa bile sınıf tekrarlamak zorunda kalacaklar.

Altı puan alan lise öğrencileri ise vatandaşlık eğitimi sınavına girmek zorunda kalacaklar.

Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı hükümetinin eğitim bakanı Giuseppe Valditara, "Davranış notu reformu bireysel sorumluluğun önemini yeniden kazandırıyor, insanlara ve kamu mallarına saygıyı merkeze alıyor. Öğretmenlerin otoritesini yeniden tesis ediyor." dedi. Meloni daha önce, değişikliğin okullara "saygıyı geri getireceğini" söylemişti.

NTV

Etiketler italya eğitim sınıf tekrarı Eğitimde davranış notu
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