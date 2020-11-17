İzcilik kulübünde 82 bin çocuğa istismar!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en büyük izcilik örgütü olan ve 110 sene önce kurulan The Boy Scouts of America'da (BSA) yaşanan çocuk tacizi ve istismarına yönelik açılan dava sayısının 82 bini geçtiği belirtildi.

Yetkililer bu sayının Katolik Kilisesi'ne yönelik tüm dünyada açılan istismar davalarından dahi daha fazla olduğunu duyurdu.

BİNLERCE MAĞDUR

Euronews'ten Kerem Çongar'ın aktardığına göre, yaklaşık 1 milyar dolar değerinde taşınamaz mala sahip olan ve geçen günlerde iflasını açıklayan BSA, şu anda örgüt çalışanlarına yönelik açılan tazminat davalarıyla bir hayli dertte. BSA ile ilgili 20 yılı aşkın süredir davalara bakan Avukat Paul Mones, örgüte yönelik açılan çocuk istismarı davalarının 82 bin 663'e ulaştığını duyurdu.

Söz konusu davaların ABD'nin 50 eyaleti dışında, Japonya ve Almanya gibi ülkelerde bulunan askeri üslerde de yaşandığı kaydedilirken, binlerce kurbanın yaşlarının 8 ile 93 arasında değiştiği ifade edildi. Davaların büyük çoğunluğunun erkek çocuklar için açılmış olması dikkat çekiyor. Mevcut dosyalar arasında az da olsa kadın ve kızlara yönelik yapılan istismar suçlamalarının da olduğu belirtiliyor.

2.2 MİLYON ÜYESİ BULUNUYOR

Halihazırda 2.2 milyon üyesi bulunan ve bugüne kadar 110 milyon ABD vatandaşına bünyesi altında hizmet veren örgüte, çocukluk yıllarında ABD'nin eski başkanlarından John F. Kennedy, astronot Neil Armstrong ve film yönetmeni Steven Spielberg gibi ünlü isimler de üye olmuştu.

BSA, Oregon eyaletinde 2010 yılında görülen toplu bir davada üyelerine 18.5 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı.