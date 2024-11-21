İzlanda'da yanardağ patlaması: OHAL ilan edildi
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İzlanda'nın güneyinde bulunan Sundhnukur Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi.
İzlanda’nın Grindavik kasabasının dışındaki Sundhnukur Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamanın cumartesi günü gerçekleştiğini belirterek, Grindavik’te olağanüstü hal ilan edildiğini ve bölgede yaşayanların tedbir amacıyla tahliye edildiğini kaydetti.
DHA
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