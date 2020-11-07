''James Jeffrey görevini bırakıyor'' iddiası!

James Jeffrey'nin Avrupalı ve Arap yetkililerle görevinin sona ereceğine dair görüştüğü ve Demokrat Joe Biden'ın başkan seçilmesi halinde de ABD'nin Suriye'deki politikasının değişmeyeceği yolunda mesaj verdiği iddia edildi.

Türkiye'nin eski Ankara Büyükelçisi olan James Jeffrey'den boşalacak yere ise Joel Rayburn'ün geleceği öne sürülüyor.

James Jeffrey, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgüt PKK uzantısı PYD/YPG güçlerine askeri destek verilmesinin mimarlarından biri.

Gazeteye göre; Jeffrey, Avrupalı yetkililerle yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeleri sarf etti:

"Biden yönetimi de olsa Trump yönetimi de olsa askeri varlığımızda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum, yaptırım politikamızda bir değişim olacağını düşünmüyorum, İran'ın Suriye'den çıkmasına yönelik talebimizde bir değişiklik olacağını düşünmüyorum."

"PKK SURİYE'Yİ TERK ETMELİ" DEMİŞTİ



Jeffrey, 2 Kasım'da 'Syria Direct' yayın kuruluşuna verdiği mülakatta, PKK uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) desteklediklerini belirtmiş fakat PKK kadrolarının Suriye'den çekilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Washington yönetimi, yüzlerce kanıtı olmasına rağmen SDG ile PKK'yı ayırırken, Jeffrey söz konusu mülakatta, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Suriye Kürt toplumunda var olan meselelerden biri tabii ki PKK'nın rolüdür. Biz PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz. PKK kadrolarının Suriye'yi terk etmesini istiyoruz. Kuzeydoğu'da Türkiye ile olan gerilimin ana nedeni bu. Gerilimi düşürmek istiyoruz; zira, Suriye meselesinde kuzeydoğu dışında diğer tüm alanlarda Türkiye ile yakın işbirliğimiz var."

Jeffrey değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: "Kuzeydoğu'da bile, dediğim gibi, askeri (harekat) bağlamda Türkiye ile anlaşmamız var. Fakat Türkiye'nin SDG'nin oluşumu ve PKK'nın varlığına ilişkin hakiki kaygıları var. Yani çözüm, o varlığı azaltmak ve nihayetinde ortadan kaldırmak için çalışmak."