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Japon bilim insanlarından Biontech açıklaması

Japon bilim insanlarından Biontech açıklaması

Japon bilim insanlarının yaptığı çalışma, Pfizer-Biontech aşısının çeşitli koronavirüs mutasyonlarına karşı antikor geliştirdiğini ortaya koydu.

Dünya genelinde corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşı seferberliği devam ederken, Japon bilim insanlarından aşıların mutasyonlu virüs üzerindeki etkisine dair umut veren bir açıklama geldi.

ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını yaptıranların yaklaşık yüzde 90'ının, Japonya'da görülen Covid-19 mutasyonlarına karşı antikor geliştirdiğinin tespit edildiği açıklandı.

Yokohama Şehir Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmada, Covid-19 ve farklı mutasyonlarına yakalanmadan her iki aşı dozunu da alan 105 kişi mercek altına alınırken, katılımcıların İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı yüzde 90 ila 94 oranında antikor geliştirdiği belirlendi.

Çalışma, Hindistan'da tespit edilen mutasyona karşı katılımcıların yüzde 97'sinin antikor geliştirdiğini ortaya koyarken, yüzde 99'unun ise Japonya'da salgının başlangıcından beri yayılan Covid-19 türüne karşı antikorlara sahip olduğu tespit edildi.

JAPONYA'DA UYGULANAN TEK AŞI

Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen farklı mutasyonları nedeniyle salgının 4’üncü dalgası ile mücadele eden Japonya’da toplam vaka sayısı bugün itibariyle 660 bin 637'ye yükselmiş, can kaybı da 11 bin 201'e ulaşmıştı.

Aşılama hızı konusunda İngiltere, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin gerisinde kalan Japonya şimdiye dek yalnızca Pfizer-BioNTech aşısına vize vermiş, önümüzdeki günlerde AstraZeneca ve Moderna aşılarının da kullanım izni verilmek üzere değerlendirmeye alınacağı kamuoyuna yansımıştı.

İHA

Etiketler japonya biontech pfizer
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