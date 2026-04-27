  3. Japonya 7.7'lik deprem sonrası bir kez daha sallandı

Japonya'da merkez üssü Güney Tokachi bölgesi olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya’nın Hokkaido eyaleti, 6.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) edinilen bilgilere göre; deprem yerel saatle 05:23’te, 80 kilometre derinlikte kaydedildi. Hokkaido’nun yanı sıra Aomori ve Iwate eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı. Hokkaido Elektrik Enerji Şirketi, Tomari Nükleer Santrali’nde herhangi bir anormallik gözlemlenmediğini duyurdu. Demiryolu işletmecisi JR Hokkaido ise bazı yerel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu ancak Hokkaido Shinkansen hızlı tren seferlerinin normal şekilde devam ettiğini bildirdi.

Japonya 7,7’lik depremle sarsılmıştı

Geçen hafta Japonya’da merkez üssü Sanriku kıyısı açıkları olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından Iwate eyaleti ve Hokkaido eyaletinin bazı kesimlerine yönelik tsunami uyarısı yapılmıştı. Bazı bölgelerde yüksekliği 10 ila 80 santimetre arasında değişen tsunami dalgaları gözlenmişti. Yetkililer 1 hafta içinde daha şiddetli bir "mega deprem" meydana gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

İHA

