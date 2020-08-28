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  3. 28 Ağustos 2020 10:12

Japonya Başbakanı Abe'den istifa kararı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin istifa edeceği iddia edildi. Abe'nin sağlık sorunlarını nedeniyle görevini bırakacağı belirtildi.

Japonya Başbakanı Abe'den istifa kararı
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Japonya Başbakanı Abe’ye yakın kaynaklar, sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeyi planladığını duyurdu. Japon medyası, Abe’nin yapacağı basın toplantısıyla kararını açıklayacağını bildirdi. Abe’nin son iki haftada iki kez hastaneyi ziyaret ettiği bunun da Abe’nin sağlığının kötüleştiğine dair yorumlara neden olduğu belirtildi. Daha önce de Abe'nin 1 yıl görev yaptıktan sonra 2007 yılında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği ve 2012'de tekrar göreve geldiği belirtildi. Ayrıca Abe'nin bu 7 yıllık görev süresinin onu Japonya'nın şimdiye kadarki en uzun süre hizmet veren lideri yaptığı da ifade edildi.

DHA

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