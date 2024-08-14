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Japonya Başbakanı istifa kararı aldı

Japonya Başbakanı istifa kararı aldı
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Japonya Başbakanı Fumio Kişida, uzun süredir iktidarda olan Liberal Demokrat Parti’nin liderliği için önümüzdeki ay düzenlenecek seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 2023 yılı Eylül ayında görevinden istifa edeceğini duyurdu. Başbakan Kishida, basın toplantısında, 2021'den bu yana sürdürdüğü Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görevine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görevinin sona ermesiyle parti içi liderlik seçiminde yer almayacağını açıklayan Kishida, "Yeni bir yüzün, partinin olumlu değişimini göstermeye" katkıda bulunabileceğine işaret etti.

Kishida, bu değişimi gerçekleştirebilmek için "en belirgin adımın" kendi seçimlerden çekilmek olduğunu belirtti. Seçilecek yeni parti liderini destekleyeceğini ifade eden Kishida, Japonya için zorlu durumları ele alacak politikaları gerçekleştirmek ve kamu güvenini kazanmanın önemini vurguladı.

LDP liderliğinin, parti içi seçim tarihini ilerleyen günlerde belirlemesi bekleniyor. Kishida'nın yerine geçecek olan yeni LDP Genel Başkanı, Japonya'nın karşı karşıya olduğu artan hayat pahalılığı, Çin ile gerilen jeopolitik ilişkiler ve ABD Başkanlığına geri dönme ihtimali olan Donald Trump ile mücadele gibi zorluklarla başa çıkmak zorunda kalacak.

Kishida'nın görev süresinin sona ermesinin ardından, bağış fonları skandalı nedeniyle kamuoyu desteği azalmıştı. Siyasi Fonları Kontrol Yasası kapsamında bağış gelirlerini eksik bildirdiği öne sürülen bazı iktidar milletvekilleri istifa etmişti.

 

AA

Etiketler Japonya Başbakanı istifa Fumio Kişida Liberal Demokrat Parti
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