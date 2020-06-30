Japonya korona aşısı için insanlar üzerinde denemelere başladı

DNA teknolojisine dayanan ve hastaların bağışıklık sistemini aktive eden aşının geniş ölçekli üretimi de daha kolay.

Şirket, Osaka Şehir Üniversitesi’nde başlayan denemelerin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar sürdürüleceğini kaydetti.

Hindistan’da da başka bir aşının insanlar üzerinde denenmesine başlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya çapında 150’ye yakın aşı üzerinde çalışıldığını belirtiyor.

Birçok ülkede Covid-19’a karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Reuters





Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, İngiliz AstraZenaca ilaç firmasının deneysel olarak geliştirdiği corona virüsü aşısı muhtemelen dünyanın ihtiyacı olan aşı çalışmalarında başı çekiyor.



İngiliz ilaç firması orta ölçülü insanlı aşı denemelerine başladığını duyurmuştu. Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar ile birlikte geliştirilen aşının satışı konusunda firma birçok Avrupa ülkesi ile anlaşma sağlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Soumya Swaminathan, firmanın geliştirdiği aşıyla ilgili “Muhtemelen bu aşı diğerlerinden daha önde” şeklinde açıklamada bulundu.