  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 30 Haziran 2020 18:30

Japonya korona aşısı için insanlar üzerinde denemelere başladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste birçok ülke aşı bulmak için birbiri ile yarışırken, Japon ilaç şirketi AnGes insanlar üzerindeki ilk aşı denemelerine başladıklarını duyurdu.

Japonya korona aşısı için insanlar üzerinde denemelere başladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

DNA teknolojisine dayanan ve hastaların bağışıklık sistemini aktive eden aşının geniş ölçekli üretimi de daha kolay.

Şirket, Osaka Şehir Üniversitesi’nde başlayan denemelerin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar sürdürüleceğini kaydetti.

Hindistan’da da başka bir aşının insanlar üzerinde denenmesine başlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya çapında 150’ye yakın aşı üzerinde çalışıldığını belirtiyor.

Birçok ülkede Covid-19’a karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Reuters

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, İngiliz AstraZenaca ilaç firmasının deneysel olarak geliştirdiği corona virüsü aşısı muhtemelen dünyanın ihtiyacı olan aşı çalışmalarında başı çekiyor.


İngiliz ilaç firması orta ölçülü insanlı aşı denemelerine başladığını duyurmuştu. Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar ile birlikte geliştirilen aşının satışı konusunda firma birçok Avrupa ülkesi ile anlaşma sağlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Soumya Swaminathan, firmanın geliştirdiği aşıyla ilgili “Muhtemelen bu aşı diğerlerinden daha önde” şeklinde açıklamada bulundu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
japonya , aşı , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM