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  3. 26 Ağustos 2020 17:35

Japonya'da 1500 kemiğin olduğu toplu mezar bulundu

Japonya'daki bir tren istasyonu şantiyesinde, 350 tane dairesel mezarın içine sıkıştırılmış 1500 insan kemiği bulundu.

Japonya'da 1500 kemiğin olduğu toplu mezar bulundu
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Japonya´nın Osaka kentinde bir tren istasyonu şantiyesi çalışmasında 350 adet küçük dairesel mezar bulundu. Mezarlardan ise 1500'den fazla insan kemiği çıktı...

1868 tarihinden kalma olduğu belirtilen mezarların `Umeda Mezarları´ olduğu ifade edildi.

EDO ÖNEMİNE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

DHA'nın haberine göre Osaka kenti yetkilileri, otuz yıldır bölgedeki harabeleri araştırdıklarını belirterek, mezarların 1868 yılı Edo dönemine ait olduğunu düşündüklerini açıkladı.

 

Kazıdan elde edilen diğer kalıntılar arasında hayvan kemikleri, çanak çömlek, çini, madeni paralar ve tarak gibi tarihi eserler yer aldı.

Osaka kent yetkilileri tarafından bulunan Umeda Mezarı´nın kentteki yedinci tarihi mezar olduğunu ifade ederek, mezarlarda gömülen kişilerin Osaka Kalesi Kasabası'nda ve çevresinde yaşayan sıradan insanlar olduğunu açıkladı.
 

Küçük dairesel mezarlara gömülen kişilerin muhtemelen bir hastalıktan dolayı topluca öldüğünü düşünen yetkililer, bazı mezarların derinliklerinde birden çok kişinin gömülü olduğunu ifade etti.

UMEDA MEZARI NEDİR?

Umeda, Edo döneminden (1603-1868) Meiji döneminin ilk 20 yılına (1868-1912) kadar Osaka'nın en büyük 7 mezarlığından biri olduğu için tarihsel olarak Umeda Haka (Umeda Mezarı) olarak adlandırılmıştır.

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