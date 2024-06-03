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Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
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Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası'nın kuzeydoğusu kıyısındaki Suzu kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerel saatle 06.31'de 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı. Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletlerde hissedildi. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü kaydedildi.

Etiketler deprem Japonya japonyada deprem deprem oldu
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