Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya’nın Miyako Adası’nda bulunan Hirara kenti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Japonya’nın Okinawa eyaletinde yer alan Miyako Adası’ndaki Hirara kentinin 180 kilometre kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ
USGS, depremin yaklaşık 185 kilometre derinlikte yaşandığını ifade etti. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
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