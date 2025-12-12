Japonya’da 6.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi...

Japonya’da merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya’da bir kez daha deprem paniği yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerel saatle 11:44’de, 20 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilirken, Aomori, Iwate ve Miyagi eyaletleri ile Hokkaido eyaletinin Pasifik kıyılarına yönelik tsunami uyarısı yapıldı. Yüksekliği 1 metreyi bulan tsunami dalgalarının oluşabileceği konusunda uyaran yetkililer, kıyı kesimlerinden uzaklaşma çağrısında bulundu.

Japonya 7.5 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı

Japonya 8 Aralık'ta merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Yetkililer, sarsıntının ardından 8 veya üstü büyüklükte bir depremin meydana gelebileceğini belirterek hazırlıklı olma uyarısında bulunmuştu.

