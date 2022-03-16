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Japonya'da 7.3'lük deprem! Tsunami alarmı verildi

Japonya'da 7.3'lük deprem! Tsunami alarmı verildi

Japonya'nın Tohoku bölgesinde 7.3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden sonra tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bölgede tsunami tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Etiketler japonya deprem tsunami
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