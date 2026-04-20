Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem! 3 metrelik tsunami bekleniyor!

Japonya’nın kuzeyindeki Sanriku Kıyısı açıklarında 7,4 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Aomori ve Iwate bölgelerinde şiddetli hissedilen sarsıntı sonrası Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tsunami alarmı verdi. Dalga boyunun 3 metreye kadar ulaşabileceği uyarısı yapılırken, kıyı kesimler için acil tahliye çağrıları gelmeye başladı.

Japonya, bugün yerel saatle akşamüstü sularında Pasifik Okyanusu merkezli dev bir sarsıntıyla güne damga vurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin kuzeyindeki Sanriku Kıyısı açıklarında, ilk ölçümlere göre 7,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

3 metrelik tsunami alarmı!

Sarsıntının ardından yetkililer vakit kaybetmeden tsunami uyarısı yayımladı. Özellikle Aomori, Iwate ve Hokkaido kıyı şeridinde dev dalgaların beklendiği açıklandı. Tahmin edilen dalga boyunun 3 metreye kadar ulaşabileceği belirtilirken, bölge sakinlerine yüksek yerlere çıkmaları ve kıyıdan uzaklaşmaları yönünde acil çağrılar yapılıyor.

Yerin sığ bir noktasında meydana gelen deprem, yüzeyde çok şiddetli bir sarsıntıya yol açtı. Aomori eyaletinde sismik yoğunluk ölçeğine göre "Üst 5" seviyesinde hissedilen deprem, başkent Tokyo dahil olmak üzere geniş bir çevrede panik yarattı. İlk belirlemelere göre bölgedeki bazı binalarda hasar oluştuğu bildiriliyor.

Japon hükümeti, depremin hemen ardından Başbakanlık bünyesinde bir kriz masası oluşturdu. Nükleer tesislerin ve kritik altyapıların durumuna ilişkin incelemeler sürerken, bölgedeki hızlı tren seferlerinin güvenlik amacıyla durdurulduğu öğrenildi. Kurtarma ekipleri olası can ve mal kaybına karşı kıyı bölgelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.