  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem! 3 metrelik tsunami bekleniyor!

Güncelleme:

Japonya’nın kuzeyindeki Sanriku Kıyısı açıklarında 7,4 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Aomori ve Iwate bölgelerinde şiddetli hissedilen sarsıntı sonrası Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tsunami alarmı verdi. Dalga boyunun 3 metreye kadar ulaşabileceği uyarısı yapılırken, kıyı kesimler için acil tahliye çağrıları gelmeye başladı.

Japonya, bugün yerel saatle akşamüstü sularında Pasifik Okyanusu merkezli dev bir sarsıntıyla güne damga vurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin kuzeyindeki Sanriku Kıyısı açıklarında, ilk ölçümlere göre 7,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

Sarsıntının ardından yetkililer vakit kaybetmeden tsunami uyarısı yayımladı. Özellikle Aomori, Iwate ve Hokkaido kıyı şeridinde dev dalgaların beklendiği açıklandı. Tahmin edilen dalga boyunun 3 metreye kadar ulaşabileceği belirtilirken, bölge sakinlerine yüksek yerlere çıkmaları ve kıyıdan uzaklaşmaları yönünde acil çağrılar yapılıyor.

Yerin sığ bir noktasında meydana gelen deprem, yüzeyde çok şiddetli bir sarsıntıya yol açtı. Aomori eyaletinde sismik yoğunluk ölçeğine göre "Üst 5" seviyesinde hissedilen deprem, başkent Tokyo dahil olmak üzere geniş bir çevrede panik yarattı. İlk belirlemelere göre bölgedeki bazı binalarda hasar oluştuğu bildiriliyor.

Japon hükümeti, depremin hemen ardından Başbakanlık bünyesinde bir kriz masası oluşturdu. Nükleer tesislerin ve kritik altyapıların durumuna ilişkin incelemeler sürerken, bölgedeki hızlı tren seferlerinin güvenlik amacıyla durdurulduğu öğrenildi. Kurtarma ekipleri olası can ve mal kaybına karşı kıyı bölgelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi!
İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi!
Ekranların sevilen dizisi yayın akışından son anda çıkarıldı!
Ekranların sevilen dizisi yayın akışından son anda çıkarıldı!
Bir ilimiz sağanak yağış altında boğuldu; araçlar sulara gömüldü, onlarca hayvan telef oldu
Bir ilimiz sağanak yağış altında boğuldu; araçlar sulara gömüldü, onlarca hayvan telef oldu
Antalya’da hayvan katliamı: Sokak köpeklerine kurşun yağdırdı!
Antalya’da hayvan katliamı: Sokak köpeklerine kurşun yağdırdı!
Şampiyon Bursaspor Trendyol 1. Lig'de!
Şampiyon Bursaspor Trendyol 1. Lig'de!
Teknoloji tarih yazdı: İnsansı robot Flash, Yarı Maraton'da dünya rekorunu paramparça etti!
Teknoloji tarih yazdı: İnsansı robot Flash, Yarı Maraton'da dünya rekorunu paramparça etti!
Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı
Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ölen çocukların mezarlarına bırakılan notlar yürekleri dağladı!
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ölen çocukların mezarlarına bırakılan notlar yürekleri dağladı!
Etiketler Japonya deprem tsunami uyarısı Sanriku Aomori JMA Pasifik deprem kuşağı tahliye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş'ten korkutan uyarı! Yatırımcıları 'büyük reset geliyor' deyip 'yasal soygun' için uyardı İslam Memiş'ten korkutan uyarı! Yatırımcıları 'büyük reset geliyor' deyip 'yasal soygun' için uyardı Doğa tutkunu gencin kurduğu foto kapanlar Marmara Bölgesi'nin gizemli canlılarını ortaya çıkardı Doğa tutkunu gencin kurduğu foto kapanlar Marmara Bölgesi'nin gizemli canlılarını ortaya çıkardı Otoyolda zincirleme dehşet: Yolcu otobüsü 10 araca çarparak durabildi, çok sayıda yaralı var! Otoyolda zincirleme dehşet: Yolcu otobüsü 10 araca çarparak durabildi, çok sayıda yaralı var! Survivor'da Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay düellosunda elenen isim belli oldu Survivor'da Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay düellosunda elenen isim belli oldu Kahramanmaraş’taki kanlı saldırı sonrası ilk zil dualarla çaldı Kahramanmaraş’taki kanlı saldırı sonrası ilk zil dualarla çaldı Sosyal medyanın canlı yayıncı polisi yakalandı! Sosyal medyanın canlı yayıncı polisi yakalandı! Çalışanlara müjde: Sadece 3,5 gün izinle 39 günde 20 gün tatil fırsatı! Çalışanlara müjde: Sadece 3,5 gün izinle 39 günde 20 gün tatil fırsatı! CHP'li bir belediye başkanı için daha soruşturma talebi! CHP'li bir belediye başkanı için daha soruşturma talebi! Belediyede korkunç cinayet! Belediye Başkanının akrabası öldürüldü Belediyede korkunç cinayet! Belediye Başkanının akrabası öldürüldü Sağanak kabusa dönüştü: Dereler taştı, AVM tavanı çöktü! Sağanak kabusa dönüştü: Dereler taştı, AVM tavanı çöktü!
Sabancı Holding'den bir dev satış daha: Almanlara satılıyor! Sabancı Holding'den bir dev satış daha: Almanlara satılıyor! Meteoroloji'den yeniden kuvvetli yağış alarmı: Bahara kış molası geldi, sağanaklar kapıda! Meteoroloji'den yeniden kuvvetli yağış alarmı: Bahara kış molası geldi, sağanaklar kapıda! Trendyol 1. Lig futbolcusu bir takımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: ''Kayırıyorlar!'' Trendyol 1. Lig futbolcusu bir takımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: ''Kayırıyorlar!'' Bir kadın sürücü tartıştığı sosyal medya fenomeni kadını ezmek için yayaların arasına daldı Bir kadın sürücü tartıştığı sosyal medya fenomeni kadını ezmek için yayaların arasına daldı SUV tutkunlarının merakla beklediği yüzde 100 elektrikli, 4x4 SUV Türkiye'de! SUV tutkunlarının merakla beklediği yüzde 100 elektrikli, 4x4 SUV Türkiye'de! Hastanede tedavisi süren İbrahim Tatlıses'in son hali dikkat çekti Hastanede tedavisi süren İbrahim Tatlıses'in son hali dikkat çekti Yandaş medya ''kral çıplak'' dedi! İktidara yakın medya Mehmet Şimşek'in ipini çekti! Yandaş medya ''kral çıplak'' dedi! İktidara yakın medya Mehmet Şimşek'in ipini çekti! Yüzde 100 elektrikli yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı; işte karşınızda 630 km menziliyle ID.3 Neo.. Yüzde 100 elektrikli yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı; işte karşınızda 630 km menziliyle ID.3 Neo.. Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı