Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Güncelleme:

Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Japonya’nın Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

 

 

