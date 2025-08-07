Japonya'da savaş uçağı okyanusa düştü
Japonya'da, ''F-2A'' tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında okyanusa düştüğü bildirildi.
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden (SDF) yapılan açıklamada, ‘F-2A’ tipi bir savaş uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde eğitim uçuşu yaptığı sırada Ibaraki eyaleti açıklarında düştüğü belirtildi. Kazada pilotun kendini fırlatmayı başardığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını aktardı.
DHA
