Japonya'da şiddetli deprem
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Japonya'nın güneyindeki Kagoşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı, Kagoşima açıklarında yerel saatle 23.04'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapılmadığı belirtildi.
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