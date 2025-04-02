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Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem
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Japonya'nın güneyindeki Kagoşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Kagoşima açıklarında yerel saatle 23.04'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapılmadığı belirtildi.

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Etiketler Japonya deprem
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