Japonya'da tapınak faciası: İki katlı ahşap yapı 5 kişiye mezar oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Japonya’nın batısında yer alan Yamaguchi eyaletinde, iki katlı ve ahşap Budist tapınağında çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Japonya’nın Yamaguchi eyaletine bağlı Shimonoseki ilçesinin Toyoura-ço bölgesinde, 2 katlı ve ahşap bir Budist tapınağında çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Yangında 2'si çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ekiplerin yangını 3 saatte söndürdüğü, tapınak arazisindeki toplam 730 metrekarelik ana salon, konut ve deponun kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol