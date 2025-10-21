  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Japonya'da tarihi seçim: Takaichi, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu

Japonya'da tarihi seçim: Takaichi, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu

Japonya'da tarihi seçim: Takaichi, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu
Güncelleme:

Japonya'da Liberal Demokrat Parti lideri Sanae Takaichi, mecliste yapılan oylamada çoğunluğu elde ederek ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi.

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) lideri Sanae Takaichi, parlamentoda yapılan oylamada çoğunluğu sağlayarak ülkenin ilk kadın başbakanı ünvanını kazandı. Takaichi, parlamentonun 465 sandalyeli alt kanadında yapılan oylamada 237 oy alarak çoğunluğu elde etti. Üst mecliste de çoğunluğun onay vermesiyle Takaichi'nin Japonya’nın 104’üncü başbakanı olarak yemin etmesi bekleniyor.

 

DHA

text-ad
Etiketler Japonya Liberal Demokrat Parti LDP Sanae Takaichiü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kırmızı bültenle aranıyordu... Niğde'de yakayı ele verdi! Kırmızı bültenle aranıyordu... Niğde'de yakayı ele verdi! Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı 29 yaşındaki satranç büyükustası hayatını kaybetti 29 yaşındaki satranç büyükustası hayatını kaybetti Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi Çatlaklar oluşan 2 bina apar topar tahliye edildi Çatlaklar oluşan 2 bina apar topar tahliye edildi 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde eşi benzeri olmayan keşif! 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde eşi benzeri olmayan keşif! İstanbul'da metrobüs kazası: Uzun kuyruklar oluştu İstanbul'da metrobüs kazası: Uzun kuyruklar oluştu Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı
Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor Ünlü holding patronu Hamdi Akın ifadeye çağrıldı Ünlü holding patronu Hamdi Akın ifadeye çağrıldı FETÖ'ye büyük operasyon: 50 ilde, 286 gözaltı var! FETÖ'ye büyük operasyon: 50 ilde, 286 gözaltı var! Tehlike saçan bu ürünler ülkeye sokulmayacak! Tehlike saçan bu ürünler ülkeye sokulmayacak! Denizin ortasında 12 saat boyunca ölüm kalım savaşı! Denizin ortasında 12 saat boyunca ölüm kalım savaşı! İzmir'de dehşet evi: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı İzmir'de dehşet evi: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı Can Holding soruşturmasında 11 tutuklama daha: Aralarında Masonların lideri de var! Can Holding soruşturmasında 11 tutuklama daha: Aralarında Masonların lideri de var!