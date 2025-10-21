Japonya'da tarihi seçim: Takaichi, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu

Japonya'da Liberal Demokrat Parti lideri Sanae Takaichi, mecliste yapılan oylamada çoğunluğu elde ederek ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi.

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) lideri Sanae Takaichi, parlamentoda yapılan oylamada çoğunluğu sağlayarak ülkenin ilk kadın başbakanı ünvanını kazandı. Takaichi, parlamentonun 465 sandalyeli alt kanadında yapılan oylamada 237 oy alarak çoğunluğu elde etti. Üst mecliste de çoğunluğun onay vermesiyle Takaichi'nin Japonya’nın 104’üncü başbakanı olarak yemin etmesi bekleniyor.

DHA