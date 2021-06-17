Japonya'dan Tokyo Olimpiyatları için flaş karar
Japonya, Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlar öncesi OHAL uygulamasının kaldırılacağını duyurdu.
Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara sayılı günler kala Japonya'dan flaş bir karar geldi. Japonya Başbakanı kentteki OHAL'in olimpiyatların başlamasından bir ay önce yani 20 Haziran'da kaldırılacağını duyurdu. Tokyo'da bir süredir koronavirüs nedeniyle OHAL uygulanıyordu.
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