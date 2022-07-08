Japonya'nın eski başbakanının öldürülme anı ortaya çıktı

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte suikaste uğramıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski başbakanın öldürülme anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe Şinzo, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı Abe kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SUİKASTİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırganın çifte namlulu bir silahla saldırı düzenlediği ve iki el ateş ettiği öğrenildi. Suikast girişiminin ardından mitingi takip edenler kısa süreliğine donup kaldıkları ve ardından saldırganın yakalandığı kameralara yansıdı.

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.