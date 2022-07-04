Jeff Bezos'tan Biden'a ağır eleştiri: Benzinci...

ABD'li milyarder Jeff Bezos, ABD Başkanı Joe Biden'ın benzin fiyatlarının düşürülmesi için yaptığı çağrıyı eleştirdi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, ABD Başkanı Joe Biden'ın akaryakıt işletmelerine benzinin fiyatını düşürmeleri için yaptığı çağrıyı eleştirdi.

Bezos konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon Beyaz Saray'ın bu tür açıklamalar yapmasından çok daha büyük bir problem. Bu ya yanlış yönlendirme, ya da piyasanın temel dinamiklerinin derin biçimde yanlış anlaşılması" ifadesini kullandı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta sonu benzin istasyonu işleten şirketlere yönelik bir açıklama yapmış ve "Benzin istasyonları işleten ve pompa fiyatlarını belirleyen şirketlere mesajım basit: bu bir savaş ve küresel tehlike zamanı. Ürün için ödediğiniz maliyeti yansıtmak için pompada ödediğiniz fiyatı düşürün." demişti.

Bezos'un eleştirisine yanıt veren Beyaz Saray basın sekreteri Karine Jean-Pierre ise geçtiğimiz ay petrol fiyatlarının varil başına 15 dolar azaldığını ancak bu azalmanın pompa fiyatına yansımadığına dikkat çekti.

Jean-Pierre sözlerine, "Ama ekonomimizin çalışması gereken şekli, petrol ve gaz şirketlerinin rekor karlar elde etmek için pazar gücünü Amerikan halkının pahasına kullanması olarak görmeniz sürpriz olmaz" şeklinde devam etti.

Bezos ile Biden yönetimi arasında geçmişte de bazı çekişmeler olmuştu. Son olarak Mayıs ayında Bezos, Biden'ı halkı yanlış yönlendirmek ve enflasyonu artırmakla suçlamıştı.