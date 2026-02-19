  1. Anasayfa
  Jeffrey Epstein ile bağlantısı ortaya çıkan eski İngiltere Prensi Andrew gözaltına alındı!

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle dışlanan eski prens Andrew Mountbatten-Windsor, kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla Norfolk'taki evinde gözaltına alındı. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı milyonlarca sayfalık belgelerde, devlet sırlarını Epstein'a sızdırdığı iddia edilen Andrew'un adreslerinde aramalar sürüyor.

İngiliz monarşisinin en tartışmalı ismi, Kral III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, hakkında yürütülen yolsuzluk ve kamu görevini kötüye kullanma soruşturması kapsamında ilk kez gözaltına alındı.

Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'nden aforoz edildikten sonra Norfolk'taki bir kır evine yerleşen Andrew, bu sabah polisin düzenlediği baskınla gözetim altına alındı.

Operasyonun Merkezi: Norfolk ve Berkshire

İngiliz polisi tarafından yapılan resmi açıklamada, 60'lı yaşlarında bir erkeğin "kamu görevinde usulsüzlük" şüphesiyle Norfolk'ta gözaltına alındığı bildirildi. Andrew'un 66. yaş gününe denk gelen operasyonda, polis ekipleri hem Norfolk hem de Berkshire'daki adreslerde geniş çaplı arama ve el koyma işlemi başlattı.

Sızdırılan Devlet Sırları: 5 Dakikada Epstein'a Mesaj!

Gözaltı kararının arkasındaki en büyük delil, ABD Adalet Bakanlığı'nın 30 Ocak'ta yayınladığı 3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi. Belgeler, Andrew’un devlet görevindeyken elde ettiği kritik bilgileri Jeffrey Epstein ile paylaştığını kanıtlıyor:

Hızlı İletişim: 30 Kasım 2010'da Singapur ve Hong Kong ziyaret raporlarını aldıktan sadece 5 dakika sonra Epstein'a ilettiği belirlendi.

Gizli Yatırımlar: Afganistan'daki "gizli" statüsündeki yatırım fırsatlarını Noel arifesinde (24 Aralık 2010) Epstein'a aktardığı ortaya çıktı.

"Dük" Lakaplı Skandal Yazışmalar

Belgelerde "Dük" lakabıyla anılan Andrew’un, Epstein ile Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği planladığı ve Epstein'ın ona 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırma teklifinde bulunduğu e-posta yazışmalarıyla belgelendi. Ayrıca son yayınlanan dosyalarda, eski prensin bir kadınla uygunsuz görüntülerinin de yer aldığı iddia ediliyor.

Unvanlarından Vazgeçmiş, Kaleden Çıkarılmıştı

Geçtiğimiz yıl York Dükü unvanından feragat eden ve tüm askeri nişanları alınan Andrew, 4 Şubat Çarşamba günü Windsor Kalesi’ndeki resmi konutunu boşaltmak zorunda kalmıştı. Kral III. Charles'ın "monarşiyi koruma" hamlesiyle tamamen yalnızlaşan Andrew, bugüne kadar hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti. Ancak bugünkü gözaltı, davanın seyrini sivil bir yargılamaya doğru hızla sürüklüyor.

