Joe Biden adaylıktan çekilme çağrılarına cevap verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Demokratların adaylıktan çekilme çağrılarına bir kez daha kapıyı kapattı ve "Hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı ve eski başkan Donald Trump'la canlı münazarada gösterdiği performans sonrası adaylığı konusunda soru işaretleri ve tartışmalar başlayan ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki seçimlerde Demokratların adaylığından çekilme çağrılarına bir kez daha kapıyı kapattı. Bugün MSNBC kanalındaki Morning Joe sabah programında konuşan ABD Başkanı Biden, "Hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

"EN İYİ ADAYIN BEN OLDUĞUNA İNANMASAM YARIŞA GİRMEZDİM"

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Joe Biden, kendisine 'meydan okumak isteyen' kişiler varsa, bu kişilerin ağustos ayında yapılacak ve Demokratların başka adayının kesinleşeceği Demokrat Ulusal Kongresi'nde karşısına çıkmasını istedi.

Programın sunucularından Mika Brzezinski'nin Biden'ın seçim yarışından çekilmesi çağrısında bulunan uzman ve yayın organlarının isimlerini sıralaması üzerine Joe Biden, "O büyük isimlerin ne düşündüğü umurumda değil" ifadelerini kullandı.

Biden, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sözün özü şu ki hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. 2024 yılında Donald Trump'ı yenecek en iyi adayın kendim olduğuma gerçekten inanmamış olsaydım seçim yarışına da katılmamış olurdum".

NYT: DEMOKRATLARDA 'BIDEN ÇEKİLMELİ' GÖRÜŞÜ HAKİM

Öte yandan, daha önce de yayınladığı baş yazı ile 'Biden'ın ülkesine hizmet etmek için seçimden çekilmesi gerektiğini' belirten ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesi, Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'başkanlık yarışından çekilmesi gerektiği' yönünde kanaat ortaya çıktığını bildirdi. Gazeteye konuşan ve isimlerinin yayımlanmasını istemeyen kaynaklar, 7 Temmuz Pazar günü internet üzerinden yapılan toplantıda, Demokratlar arasında 'Biden'ın yaşı ve tekrar seçilebilme olasılığına yönelik endişelerin' görüşüldüğünü belirtti.

"ÇEKİLMESİNİ DÜŞÜNEN ÜST DÜZEY İSİMLER DE VAR"

AA'nın aktardığına göre, toplantıda bulunan kaynaklar, Demokrat Partili Kongre üyesi Hakeem Jeffries tarafından düzenlenen oturumda, partinin 'Beyaz Saray'ı elinde tutma ve Kongre'deki üstünlüğünü korumak' için başkan adayının değişimi konusunda 'yaygın bir kanaat' ortaya çıktığını kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden'ın 'kesinlikle başkanlık yarışından çekilmesi' yönünde kanaat belirtenler arasında ABD Temsilciler Meclisi'nde çeşitli komisyonlara başkanlık yapan üst düzey Demokrat isimlerin de yer aldığını aktaran kaynaklar, bazı Kongre üyelerinin ise Biden'a desteklerini dile getirdiğini ifade etti.

Gazetenin haberine göre, Demokrat yetkililer, Biden'a destek vermeye devam edenler arasında da 'Başkan'ın yarışı kazanması için daha çok çaba göstermesi gerektiği' düşüncesinin hakim olduğunu belirtti. Haberde, Jeffries tarafından düzenlenen toplantının dahi, parti içinde yaşanan 'panik ortamının' bir göstergesi olduğu savunuldu.

NE OLMUŞTU?

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı. 81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a 'başkanlık seçimlerinden çekilmesi' çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek 78 yaşındaki rakibi eski başkan Donald Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz Salı günü Joe Biden'a 'başkanlık yarışından çekilmesi' çağrısı yaparak, bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.