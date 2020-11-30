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  3. 30 Kasım 2020 14:13

Joe Biden hastanelik oldu

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın, köpeğiyle oynarken düşüp bileğini çatlattığı belirtildi. Biden'ın doktoru, ilk röntgenlerde kırık tespit edilmediğini söyledi.

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ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen seçimlerde başkan seçilen Joe Biden'ın, köpeği Major ile oynarken ayağını çatlattığı bildirildi. Biden'ın ekibinden yapılan açıklamada, cumartesi günü köpeği ile oynadığı esnada dengesini kaybederek sağ ayağını incittiği ancak röntgende 'bariz bir kırık görülmediği' belirtildi.

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, "İlk röntgenler belirgin bir kırık olmadığı yönünde güven veriyor. Yine de daha ayrıntılı görüntüleme için ek bir bilgisayarlı tomografi çekilecek" dedi. O'Connor, daha sonra yapılan taramalarda Biden'ın sağ ayında çatlak tespit edildiğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Biden’ın kaza haberi sonrasında Twitter'dan 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

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