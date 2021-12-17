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Joe Biden yeniden aday olacak mı?

Joe Biden yeniden aday olacak mı?

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'te yeniden aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığını bildirdi.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Wall Street'e verdiği röportajdaki "Biden ile adaylık meselesini hiç görüşmedik" sözlerine değindi.

Bir gazetecinin, Harris'in sözlerine işaret ederek, Biden'ın adaylığı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Jean-Pierre, "Harris ve Biden'ın ne konuştuğuna ilişkin size bilgi veremem ancak şu an söyleyebileceğim tek şey, Biden'ın 2024'te yeniden aday olmayı planladığı." dedi.

Jean-Pierre, Biden'ın başkan yardımcılığı için tekrar Harris'i düşünebileceğini de sözlerine ekledi.

AA

Etiketler joe biden abd adaylık
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