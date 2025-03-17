Jude Kasırgası yıktı geçti: En az 16 ölü

Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te etkili olan Jude Kasırgası nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.

Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü'nden (INGD) yapılan açıklamada, bir haftadır etkili olan Jude Kasırgası nedeniyle Zambezia, Nampula, Niassa, Cabo Delgado, Tete ve Manica eyaletlerinde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, 302 bin 653 kişi ve 65 bin 64 ailenin kasırgadan etkilendiği vurgulanarak, 70 bin 163 evin tamamen ya da kısmen yıkıldığı, 988 evi ise su bastığı kaydedildi.

DHA